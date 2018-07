Ankara (AFP) Der scheidende türkische Präsident Abdullah Gül will sich nach dem Ende seines Mandats wieder in der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) engagieren. "Ich bin der Präsident bis zum 28. August, danach ist es selbstverständlich für mich, in meine Partei zurückzukehren", sagte Gül am Montag im Präsidentenpalast in Ankara. Gül hatte mit Recep Tayyip Erdogan die AKP gegründet, sich nach seiner Wahl zum Staatschef 2007 aber zurückgezogen, da der Präsident gemäß der Verfassung über den Parteien stehen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.