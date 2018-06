Istanbul (AFP) Recep Tayyip Erdogan wollte keine Zeit verlieren. Keine 24 Stunden nach Schließung der Wahllokale bei der ersten Direktwahl des türkischen Präsidenten trommelte der frisch gewählte Präsident am Montag in Ankara die Führung seiner Regierungspartei AKP zu einer wichtigen Weichenstellung zusammen. Thema des Treffens war die Neubesetzung der Posten des AKP-Chefs und des Ministerpräsidenten, die Erdogan spätestens bei seiner Vereidigung als Präsident in zwei Wochen aufgeben muss. Erdogan will nicht nur sein Haus bestellen - er will die Fundamente für das von ihm angestrebte Präsidialsystem legen.

