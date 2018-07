Luzern (dpa) - Drei Touristen aus Israel sind in der Schweiz an einem unbeschrankten Bahnübergang ums Leben gekommen, als ihr Kleinbus gegen einen Schnellzug prallte. Fünf weitere israelische Reisende wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Kantonspolizei Nidwalden berichtete. Der Kleinbus sei in der Ortschaft Wolfenschiessen - rund 20 Kilometer südlich von Luzern - mit dem Zug kollidiert. Der Bus sei auf einer Straße neben den Gleisen in der gleichen Richtung wie der Schnellzug unterwegs gewesen und unvermittelt nach rechts abgebogen. In dem Zug wurde niemand verletzt.

