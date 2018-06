Könnern (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Traktor sind in Sachsen-Anhalt am Abend acht Menschen verletzt worden. Ein Traktor mit zwei Anhängern war auf einem Bahnübergang in Könnern liegen geblieben. Die Ermittler gehen bislang von einem technischen Defekt aus. Der Lokführer eines herannahenden Zuges leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er wurde schwer verletzt. Sieben weitere Menschen verletzten sich leicht. Der Traktor-Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

