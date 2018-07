Genf (AFP) Die Juristin Amal Alamuddin, die mit dem US-Schauspieler George Clooney verlobt ist, soll im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats den Militäreinsatz im Gazastreifen auf Verstöße gegen das Völkerrecht überprüfen. Wie der Rat in Genf mitteilte, wurde die 36-Jährige am Montag als eines von drei Mitgliedern des zuständigen Untersuchungsausschusses ernannt. Israel hatte seinen Militäreinsatz am 8. Juli begonnen und damit auf den Raketenbeschuss der Hamas aus dem Gazastreifen reagiert. Seitdem wurden auf palästinensischer Seite 1939 Menschen getötet, auf israelischer Seite starben 67 Menschen.

