Kairo (AFP) Ägypten hat dem Leiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) vor der Veröffentlichung eines kritischen Berichts über die Tötung islamistischer Demonstranten die Einreise verweigert. Sowohl Kenneth Roth als auch die Nahost-Direktorin von HRW, Sarah Leah Whitson, seien in der Nacht zum Montag zwölf Stunden lang am Flughafen von Kairo festgehalten worden und hätten schließlich "aus Sicherheitsgründen" kein Visum bekommen, teilte die Organisation mit Sitz in New York mit. Whitson sprach im Kurznachrichtendienst Twitter vom "kürzesten Kairo-Besuch aller Zeiten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.