Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will sich am Montagabend zur politischen Situation im Irak äußern. Obama werde um 22.45 Uhr MESZ an seinem Urlaubsort in Martha's Vineyard vor der US-Ostküste eine Erklärung abgeben, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Im Irak hatte zuvor Präsident Fuad Masum den schiitischen Politiker Haidar al-Abadi mit der Regierungsbildung beauftragt und damit den amtierenden Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki übergangen. Zwar gehört al-Abadi zur Partei al-Malikis, doch beansprucht dieser das Amt des Ministerpräsidenten für sich selbst.

