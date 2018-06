Washington (AFP) Die USA haben damit begonnen, die kurdischen Kämpfer im Nordirak mit Waffen und Munition zu beliefern. In Zusammenarbeit mit der Regierung in Bagdad würden den Kurden "sehr schnell dringend benötigte Waffen" geliefert, sagte US-Außenamtssprecherin Marie Harf am Montag dem Fernsehsender CNN. "Die Iraker liefern Waffen aus ihren Vorräten, und wir machen das Gleiche, wir liefern Waffen aus unseren Vorräten", sagte Harf weiter. Zuvor war von mehreren Seiten gefordert worden, angesichts des Vormarsches der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) die Kurden mit Waffen auszustatten.

