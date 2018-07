Bad Rappenau (dpa) - Baden-Württemberg will der Parkplatznot auf Autobahn-Raststätten mit einem neuen Leitsystem für Lastwagen begegnen. Landesverkehrsminister Winfried Hermann startete dazu bei Bad Rappenau ein Pilotprojekt, das nach seiner Darstellung bislang einzigartig ist in Deutschland. Das System an der A6 zählt an Autohöfen einfahrende Lastwagen und zeigt verbleibende Stellplätze auf einer Tafel über der Autobahn an. In Deutschland werden nach Angaben des Verbands des Württembergischen Verkehrsgewerbes im kommenden Jahr rund 14 000 Stellplätze fehlen.

