Köln (dpa) - Sonys neue Spielekonsole Playstation 4 hat sich seit dem Marktstart vor gut einem halben Jahr 10 Millionen Mal verkauft. Das sagte Jim Ryan, Präsident und Chef von Sony Computer Entertainment (SCEE) auf der Gamescom in Köln.

Damit liegt der japanische Konzern im Wettstreit der Konsolen weit vorn: Rivale Microsoft verkaufte nach eigenen Angaben im etwa gleichen Zeitraum gut fünf Millionen seiner Xbox One.

Zum Auftakt der Spielemesse in Köln haben die Unternehmen am Dienstag ihr neues Spiele-Line-up vorgestellt. Beide Hersteller setzen vor allem darauf, möglichst viele Spiele exklusiv für ihre Konsole anbieten zu können, um die Nutzer an sich zu binden. "The Order 1886", "Bloodborne" oder "Rime" kommen etwa nur für die Playstation 4 heraus, einige Titel jedoch erst nach dem Weihnachtsquartal.