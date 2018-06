Berlin (AFP) Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, hat dafür plädiert, Tarifverträge auch weiterhin differenziert nach Branchen und Regionen abzuschließen. Nur differenzierte, produktivitätsorientierte und flexible Lösungen würden den jeweiligen Erfordernissen und Möglichkeiten in den Branchen und Betrieben gerecht, sagte er am Dienstag in Berlin. Die meisten Tarifabschlüsse in diesem Jahr lägen zwischen zwei und drei Prozent. Aufgrund der hohen Preisstabilität seien reale Einkommenszuwächse möglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.