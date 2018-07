Paris (AFP) Deutschland und Frankreich dringen auf eine humanitäre Hilfsaktion der Europäischen Union (EU) für die bedrohten Minderheiten im Nordirak. "So bald wie möglich" solle sich die EU an der bereits angelaufenen, humanitären Hilfe beteiligen, hoben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande am Dienstag in einem Telefonat hervor, wie der Elysée-Palast danach mitteilte. Dadurch solle der Zivilbevölkerung "angesichts der Übergriffe des Islamischen Staates" (IS) geholfen werden.

