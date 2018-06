Berlin (AFP) Die Bundesregierung prüft die Lieferung defensiver Rüstungsprodukte in den Irak. Dabei gehe es "ausschließlich um nicht-lethale Ausrüstungsgegenstände" wie Schutzfahrzeuge, Nachtsichtgeräte oder Sprengfallendetektoren, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag in Berlin. Geprüft werde zudem, wie die Bundeswehr zum Transport solcher Güter eingesetzt werden könnte. Unter "nicht-lethal" werden Rüstungsprodukte verstanden, die nicht zur Tötung von Menschen eingesetzt werden können.

