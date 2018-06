Kigali (AFP) Ruandas Behörden haben im Fall eines unter Ebola-Verdachts stehenden deutschen Medizinstudenten Entwarnung gegeben: Tests hätten ergeben, dass der Mann sich nicht mit dem Virus infiziert habe, erklärte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Kigali. Der Deutsche war am Sonntagabend unter Quarantäne gestellt worden, nachdem er mit Fieber von einem mehrtägigen Aufenthalt aus Liberia zurückgekehrt war. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es somit kein Ebola in Ruanda.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.