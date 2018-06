Berlin (AFP) Deutschland darf Waffenlieferungen an den Irak nach Einschätzung von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) nicht mehr grundsätzlich ausschließen. Die Welt erlebe "die Vorbereitung eines Völkermords" an den irakischen Jesiden durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS), sagte der SPD-Chef nach einem Treffen mit Vertretern der Glaubensgemeinschaft am Dienstag in Berlin. Mit Blick auf deutsche Rüstungshilfe sagte er: "Ich will nicht sagen, dass man nicht auch darüber nachdenken muss." Er gehe davon aus, dass Deutschland "über alle Fragen der Hilfe wird reden müssen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.