Düsseldorf (AFP) Die Zahl der Fahrgäste im Schienennahverkehr hat einer Studie zufolge in den vergangenen 20 Jahren um eine Milliarde auf 2,6 Milliarden pro Jahr zugenommen. "In den vergangenen zwei Dekaden hat sich der Schienennahverkehr in Deutschland prächtig entwickelt", zitierte die "Rheinische Post" am Dienstag aus der Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). 1993 hätten 1,6 Milliarden Menschen die Regionalbahn genutzt, 2012 seien es 2,6 Milliarden gewesen. Die zurückgelegten Zugkilometer seien von 502 auf 644 Millionen gestiegen, die Auslastung der Regionalbahnen habe zwischen 2002 und 2012 um 20 Prozent zugelegt.

