Berlin (AFP) Als Reaktion auf steigende Flüchtlingszahlen aus dem Irak und aus Syrien hat Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) eine rasche Umsetzung der Asylreform gefordert. "Wir müssen Platz schaffen in unserem Land für die Menschen, die wirklich in Not sind", sagte Kauder am Dienstag im "Morgenmagazin" der ARD. Dafür müsse der Zuzug von Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsländern wie Serbien begrenzt werden. Kauder forderte insbesondere die Grünen auf, das entsprechende Reformvorhaben der Koalition im Bundesrat nicht länger zu blockieren. Der Entwurf soll es ermöglichen, Asylanträge von Serben, Mazedoniern und Bosniern künftig einfacher abzuweisen.

