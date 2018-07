Kassel (AFP) Der Anspruch auf reguläres Arbeitslosengeld geht nicht automatisch verloren, wenn der Arbeitslose mehrfach nicht zu einem sogenannten Meldetermin erschienen ist. Das stellte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil klar. Danach kann die Arbeitsagentur Leistungen aber gegebenenfalls aussetzen, um die Verfügbarkeit des Arbeitslosen zu prüfen. (Az: B 11 AL 8/13 R)

