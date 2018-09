Stuttgart (AFP) Das Gerichtsurteil gegen den ehemaligen Porsche-Finanzvorstand Holger Härter wegen Kreditbetrugs im Zusammenhang mit der Übernahmeschlacht zwischen Porsche und Volkswagen ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision Härters verworfen, die dieser gegen das im Juni 2013 am Stuttgarter Landgericht gesprochene Urteil angestrebt hatte, teilte das Stuttgarter Gericht am Dienstag mit. Wie von den Richtern damals verkündet, muss Härter nun eine Geldstrafe über insgesamt 63.000 Euro zahlen. Ein in dem Verfahren ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilter Mitarbeiter habe seine Revision bereits im Juli vergangenen Jahres selbst zurückgenommen.

