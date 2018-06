Mannheim (AFP) Die Skepsis unter Finanzmarktexperten mit Blick auf die Konjunktur in Deutschland und in der Eurozone hat deutlich zugenommen. Der monatlich vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene ZEW-Index stürzte im August im Vergleich zum Vormonat um 18,5 Punkte auf nur noch 8,6 Punkte ab, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Das sei der stärkste Einbruch seit Juni 2012, der Index sei dabei auf den tiefsten Stand seit Dezember 2012 gefallen. Insgesamt sei der viel beachtete Konjunkturindex im August zum achten Mal in Folge gesunken.

