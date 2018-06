Straßburg (AFP) Großbritannien ist wegen seines Wahlverbots für alle Häftlinge erneut vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Trotz der Überlegungen für eine Gesetzesänderung in London sei die Rechtslage "unverändert" geblieben, kritisierten die Straßburger Richter am Dienstag. Sie gaben daher zehn Häftlingen aus Großbritannien Recht, die in Straßburg geklagt hatten, weil sie bei den Europawahlen 2009 nicht ihre Stimme abgeben durften. Ein Schadensersatz wurde den Klägern jedoch nicht zugestanden.

