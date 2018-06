San Francisco (dpa) - Der plötzliche Tod von Hollywoodstar Robin Williams hat Hollywood erschüttert und bei Kollegen und Fans in aller Welt Bestürzung und Ratlosigkeit hinterlassen. Der Oscar-Preisträger wurde gestern leblos in seinem Haus bei San Francisco gefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Williams wurde 63 Jahre alt. Die genaue Todesursache soll heute per Obduktion geklärt werden. Für den Abend hat die Polizei eine Pressekonferenz angekündigt. Williams litt seiner Sprecherin zufolge schon seit längerem unter schweren Depressionen und war lange alkoholsüchtig.

