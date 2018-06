Paris (AFP) Frankreich hat sich gegen eine humanitäre Lieferung aus Russland in die Ostukraine ohne Zustimmung der Regierung in Kiew und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ausgesprochen. Außenminister Laurent Fabius sagte am Dienstag dem Radiosender France Info, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt seien, dürfe der Grenzübertritt nicht erlaubt werden. Er äußerte dabei auch die Sorge, dass der angebliche humanitäre Konvoi lediglich "ein Vorwand" Moskaus zur Unterstützung der pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine sein könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.