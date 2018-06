Paris (AFP) Der letzte europäische Raumtransporter hat am Dienstag erfolgreich an der internationalen Raumstation (ISS) angedockt. Der fünfte ATV-Frachter namens "Georges Lemaître" erreichte sein Ziel wie geplant gegen 15.30 Uhr MESZ, wie das französische Raumfahrtzentrum CNES mitteilte. Demnach dockte der 20-Tonner in rund 400 Kilometern Höhe an.

