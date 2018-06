Frankfurt/Main (SID) - Der siebenmalige deutsche Frauenfußball-Meister 1. FFC Frankfurt hat sich mit der walisischen Nationalspielerin Jessica Fishlock verstärkt. Die 27-Jährige unterschrieb am Main bis 2015 und kommt vom US-Klub Seattle Reign FC. "Mit der Verpflichtung von Jessica Fishlock nimmt der FFC-Kader vor der anspruchsvollen Saison mit der Teilnahme an drei Wettbewerben so langsam finale Formen an", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich.