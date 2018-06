Mainz (SID) - Torwart Loris Karius hat mit einem Treuebekenntnis zum Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 die Spekulationen um seinen vorzeitigen Abschied vorerst beendet. "Ich wollte euch mitteilen, dass ich mich dazu entschieden habe, trotz eines sehr lukrativen Angebotes von Benfica Lissabon beim FSV Mainz 05 meinen Vertrag zu erfüllen", schrieb der 21-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

Er fühle sich "sehr wohl im Verein und sehe mich hier noch nicht am Ende meiner Entwicklung", schrieb der angeblich auch vom FC Liverpool umworbene Karius: "Vor allem jetzt in einer schwierigeren Phase will ich Verantwortung übernehmen und nicht davon laufen." Die Mainzer waren mit ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen den griechischen Vertreter Asteras Tripolis erneut vor der Gruppenphase ausgeschieden.