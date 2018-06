Cardiff (dpa) - Weltmeister Toni Kroos hat gleich in seinem ersten Pflichtspiel für Real Madrid den ersten Titel gewonnen. Der Champions-League-Sieger bezwang in Cardiff im Finale um den UEFA-Supercup den Europa-League-Gewinner FC Sevilla mit 2:0. Weltfußballer Cristiano Ronaldo erzielte vor 27 000 Zuschauern in der 30. und 49. Minute die Treffer für die Königlichen. Für Real war es der zweite Erfolg im Supercup-Wettbewerb, der seit 1972 ausgetragen wird. Rekordgewinner ist der AC Mailand mit fünf Siegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.