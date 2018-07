Köln (SID) - Sidney Sam ist rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Montag (20.30 Uhr/ARD) beim Drittligisten Dynamo Dresden beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen hatte sich am 1. August eine Muskelverletzung in der Wade gezogen.

Trainer Jens Keller darf in Dresden auch auf seinen Top-Torjäger Klaas-Jan Huntelaar bauen. Der niederländische WM-Dritte ist zwar nach seinem Urlaub erst am vergangenen Freitag in die Vorbereitung eingestiegen, zeigte sich aber schon in bester Verfassung. "Er macht im Training einen guten Eindruck. Wenn er zu mir sagt: Ich bin topfit und kann spielen, dann ist das eine Option", sagte Trainer Jens Keller der WAZ.