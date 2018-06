Manchester (SID) - Der spanische Mittelfeldspieler David Silva hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Meister Manchester City bis 2019 verlängert. Das teilte der Premier-League-Klub am Dienstag mit. Der ursprüngliche Vertrag des 83-maligen Nationalspielers war bis 2017 datiert. Silva kam 2010 für knapp 29 Millionen Euro Ablöse vom spanischen Erstligisten FC Valencia zu den Citizens.

"In den letzten vier Jahren haben wir zusammen so viel erreicht", sagte Silva, der 2010 mit der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden war. Mit ManCity gewann er zweimal die englische Meisterschaft und einmal den englischen Pokal. "Ich will meine besten Jahre hier verbringen, bei einem Klub mit unglaublichen Fans, die mich immer unterstützt haben", so Silva weiter.

Der Spanier absolvierte bislang 184 Pflichtspiele für Manchester City. Dabei gelangen ihm 27 Tore und 64 Vorlagen. Damit ist Silva einer der besten Vorlagengeber der Liga.