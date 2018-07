Kigali (dpa) - Ein in Ruanda unter Ebola-Verdacht unter Quarantäne gestellter deutscher Patient ist nicht mit dem Virus infiziert. Der Test sei negativ. Es gebe kein Ebola in Ruanda, teilte das Gesundheitsministerium des ostafrikanischen Landes mit. Es handelte sich offenbar um Malaria. Der Medizinstudent aus Deutschland war kürzlich aus Liberia zurückgekehrt und zeigte Symptome, die auch bei Ebola auftreten. Deshalb war er in einer Klinik der Hauptstadt Kigali isoliert worden.

