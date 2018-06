Leipzig (SID) - Der ehemalige Handball-Bundestrainer Martin Heuberger wird nicht Co-Trainer des neuen Chefcoaches Dagur Sigurdsson. "Heuberger wird es definitiv nicht", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID am Rande der Präsentation Sigurdssons am Dienstag in Leipzig. "Wir werden uns in aller Ruhe umschauen. Am Ende trifft Sigurdsson die Entscheidung", ergänzte Hanning.

Heubergers Vertrag als Bundestrainer war nach der sportlich verpassten Qualifikation für die WM 2015 in Katar nicht verlängert worden. Sigurdsson erhält beim Deutschen Handballbund (DHB) einen Kontrakt bis Juni 2017 mit Option bis 2020. Heuberger hatte am Montag Gespräche mit Sigurdsson über ein mögliches Engagement als Co-Trainer bestätigt.

"Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat sehr viel Erfahrung. Man kann viel von ihm lernen. Ich möchte aber frischen Wind haben und ein bisschen ein anderes Umfeld für die Spieler. Ich habe meine Vorstellungen, wie das aussehen soll, und werde das auch durchziehen", sagte Sigurdsson dem SID.