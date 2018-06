Teheran (AFP) Nach der deutlichen Kritik an Gegnern seiner Reformpolitik bekommt der iranische Präsident Hassan Ruhani innenpolitisch Gegenwind. Dutzende Parlamentarier unterzeichneten am Dienstag einen Brief, in dem der Staatschef aufgefordert wird, sich im Abgeordnetenhaus zu erklären. Nach Angaben eines konservativen Parlamentariers unterstützen 200 der 270 Volksvertreter die Initiative.

