Ottawa (AFP) Nach einer Bombendrohung gegen Torontos skandalumwitterten Bürgermeister Rob Ford ermittelt die Polizei. Die Behörden seien von Sicherheitskräften des Rathauses alarmiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ford verlas derweil vor Reportern den Inhalt einer Droh-Mail, die laut Medienberichten an ihn und seinen Bruder, den Stadtrat Doug Ford, verschickt worden war. "Seitdem ihr Jungs zurück seid, herrscht Chaos", hieß es darin. Die Ford-Brüder sollten das Rathaus binnen 24 Stunden räumen. "Es sind schon Bomben gelegt", hieß es in der Mail.

