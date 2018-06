Berlin (dpa) - Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier will im Irak-Konflikt nun doch über humanitäre Hilfe hinausgehen. Er sei wegen der dramatischen Lage dafür, bis an die Grenzen des politisch und rechtlich Machbaren zu gehen, sagte Steinmeier der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Jeder, der sich im Irak gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat zur Wehr setze, habe die Unterstützung Deutschlands verdient, sagte Steinmeier. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte zuvor die Lieferung von Rüstungsgütern wie gepanzerten Fahrzeugen an die irakische Armee in Aussicht gestellt.

