Gaza (dpa) - Bei den indirekten Gesprächen zwischen Israelis und Palästinensern in Kairo über eine dauerhafte Waffenruhe in Gaza gibt es nach Medienberichten eine leichte Annäherung. Israelische Medien berichteten, Israel habe sich unter anderem dafür ausgesprochen, dass Sicherheitskräfte des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas an den Kontrollen von zwei Grenzübergängen zwischen Gazastreifen und Israel sowie am Grenzübergang nach Ägypten beteiligt werden. Israel sei zudem bereit, dem Transfer von Gehältern an die Angestellten der im Gazastreifen herrschenden Hamas zuzustimmen.

