Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Grünen aufgefordert, der geplanten Verschärfung des Asylrechts im Bundesrat zuzustimmen. Vor dem Hintergrund des Flüchtlingsdramas im Irak sagte Kauder in der ARD, "wir müssen Platz schaffen in unserem Land für die Menschen, die wirklich in Not sind. Und da müssen wir auch mehr davon aufnehmen". Da müssten die Grünen im Bundesrat mitmachen. Die Koalition will im Zuge einer Asylrechtsänderung Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina zu sicheren Herkunftsländern erklären, damit Migranten von dort schneller abgeschoben werden können.

