München (dpa) - Ein international gesuchter mutmaßlicher Drogenhändler ist am Münchner Flughafen festgenommen worden. Die Behörden in der Türkei werfen dem 45 Jahre alten Niederländer Drogenhandel im großen Stil vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Drogenfahnder in der Türkei hatten im Mai 2013 bei der Kontrolle eines Lastwagens, der auf dem Weg nach Westeuropa war, knapp 194 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Als Empfänger der illegalen Fracht ermittelten die Polizisten den 45-jährigen Holländer mit türkischen Wurzeln. Er wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

