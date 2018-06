Zürich (SID) - Die deutsche Meisterin Nadine Hildebrand (Sindelfingen) und Cindy Roleder (Leipzig) sind bei der Leichtathletik-EM in Zürich in das Finale über 100 m Hürden (Mittwoch, 21.34 Uhr/ZDF und Eurosport) gestürmt. Roleder qualifizierte sich in 12,84 Sekunden als Zweite ihres Halbfinales direkt für den Endlauf, Hildebrand kam mit 12,92 Sekunden über die Zeitregel weiter. Franziska Hofmann (13,14/Chemnitz) schied hingegen aus.

Die Britin Tiffany Porter legte mit starken 12,63 Sekunden die beste Zeit hin, dahinter rangierte Europas Jahresbeste Cindy Billaud (12,79/Frankreich). Titelverteidigerin Nevin Yanit aus der Türkei ist wegen Dopings gesperrt.