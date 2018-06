Zürich (SID) - Das deutsche Speerwurf-Trio um die europäische Jahresbeste Linda Stahl (67,32 m, Leverkusen) hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich geschlossen das Finale erreicht. Stahl begnügte sich in der Qualifikation am Dienstag mit 59,72 m und kämpft in der Entscheidung am Donnerstag (20.40 Uhr/ARD und Eurosport) ebenso um Gold wie Weltrekordlerin Barbora Spotakova (59,99 m). Die Olympiasiegerin aus Tschechien ist nach einem Jahr Babypause wieder in Topform.

Christin Hussong (61,13 m, Zweibrücken) und Katharina Molitor (58,24, Leverkusen) stehen ebenfalls im Finale. Weltmeisterin Christina Obergföll (Offenburg) pausiert in diesem Jahr, nachdem sie zuletzt Sohn Marlon zur Welt gebracht hatte. Vize-Weltmeisterin Maria Abakumowa (Russland) bekam sogar Zwillinge.