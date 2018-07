Zürich (SID) - Die deutsche Vizemeisterin Diana Sujew (Hamburg) hat bei der EM in Zürich das Finale über 1500 m erreicht. Die in Riga geborene 23-Jährige belegte im zweiten und letzten Vorlauf zwar nur Platz sechs in 4:11,27 Minuten, das Rennen war aber deutlich schneller als der erste Lauf, sodass Sujew als eine der vier Zeitbesten weiter kam.

Vorlaufsiegerinnen wurden die beiden großen Favoritinnen Sifan Hassan (Niederlande/4:09,55) und Abeba Aregawi (Schweden/4:11,64). Das Finale findet am Freitag statt.