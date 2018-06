Brünn (SID) - Motorrad-Pilot Alex De Angelis (San Marino) ersetzt Colin Edwards (USA) ab dem Großen Preis von Tschechien in Brünn am kommenden Wochenende bei Forward-Yamaha. Das gab das künftige MotoGP-Team von Stefan Bradl (Zahling) bekannt. Der zweimalige Superbike-Weltmeister Edwards (40) hatte seine Karriere am vergangenen Sonntag nach dem Rennen in Indianapolis/USA beendet. De Angelis (30), ehemaliger 125ccm-Vizeweltmeister, ist zuletzt im Jahr 2010 in der Königsklasse MotoGP an den Start gegangen. Bradl wechselt zur kommenden Saison zu Forward.