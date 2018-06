Freistoßspray kommt noch nicht zum Bundesliga-Saisonstart

Frankfurt/Main (dpa) - Das Freistoßspray wird noch nicht beim Bundesliga-Auftakt am 22. August zwischen Rekordmeister Bayern München und dem VfL Wolfsburg zum Einsatz kommen. "Eine Einführung bereits zu Beginn der Bundesliga-Saison wäre zu kurzfristig, zumal der Einsatz des Freistoßsprays beim Vorbereitungslehrgang der Schiedsrichter vor wenigen Wochen in Grassau am Chiemsee noch keine Rolle spielte", teilte die Schiedsrichter-Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag mit. Der Ligaverband hatte am Montag die Einführung des Sprays zum frühestmöglichen Zeitpunkt beschlossen und den Saisonstart im Oberhaus als Wunschdatum benannt.

Suche nach neuem italienischen Nationalcoach beginnt - Conte Favorit

Rom (dpa) - Nach der Wahl von FIGC-Präsident Carlo Tavecchio beginnt in Italien die Suche nach einem neuen Nationaltrainer. Favorit des am Montag zum Präsidenten des italienischen Fußball-Verbands (FIGC) gewählten Tavecchio ist laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" Antonio Conte. Der Präsident wollte den früheren Trainer von Meister Juventus Turin demzufolge bereits am Dienstag zu ersten Gesprächen kontaktieren. Die Suche eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Cesare Prandelli ist die dringlichste Aufgabe Tavecchios.

Isländer Dagur Sigurdsson Handball-Bundestrainer

Leipzig (dpa) - Dagur Sigurdsson ist neuer Handball-Bundestrainer der Männer. Der 41 Jahre alte Isländer wurde am Dienstag in Leipzig offiziell als Nachfolger von Martin Heuberger vorgestellt. Sigurdsson erhielt beim Deutschen Handballbund (DHB) einen Vertrag bis 2017 mit einer Option auf Verlängerung bis 2020. Bis zum 30. Juni 2015 bleibt er zudem Trainer des DHB-Pokalsiegers Füchse Berlin und wird für ein Jahr Vereins- und Nationaltrainer in Doppelfunktion sein.

Kugelstoß-Hüne Storl souverän im EM-Finale

Zürich (dpa) - Topfavorit David Storl hat die Kugelstoß-Qualifikation bei der Leichtathletik-EM in Zürich souverän gemeistert. Im Letzigrund-Stadion schaffte der 24-jährige Chemnitzer bereits im ersten Versuch mit 20,76 Meter den Einzug in das Finale am Abend. Die geforderte Weite fürs Finale war 20,10 Meter. Storl, der in der EM-Vorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, führt mit 21,97 Metern die europäische Jahresbestenliste an. Sein Dauerrivale Tomasz Majewski aus Polen erreichte in der Ausscheidung 20,50 Meter.

Zehnkämpfer Kazmirek nach dem Weitsprung bei EM vorn

Zürich (dpa) - Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich nach dem Weitsprung die Führung übernommen. Der 23-Jährige von der LG Rhein/Wied übertraf am Dienstag mit 7,68 Metern wie schon über 100 Meter seine persönliche Bestleistung. Damit lag der Medaillenkandidat nach der zweiten Disziplin 42 Punkte vor Eelco Sintnicolaas aus den Niederlanden. Der Ulmer Arthur Abele sprang mit 7,55 Metern ebenfalls Bestleistung und schob sich auf Platz vier. Sprintsieger Rico Freimuth aus Halle/Saale fiel mit 7,36 Metern im Weitsprung im Feld der 25 Zehnkämpfer zunächst auf Rang fünf zurück.

Hürdensprinterinnen Hildebrand, Roleder und Hofmann im Halbfinale

Zürich (dpa) - Die deutschen Hürdensprinterinnen Nadine Hildebrand, Cindy Roleder und Franziska Hofmann sind bei der Leichtathletik-EM in Zürich ins Halbfinale gelaufen. Die Chemnitzerin Hofmann wurde im ersten Vorlauf am Dienstag in 13,21 Sekunden Dritte, die Leipzigerin Roleder im zweiten Durchgang in 12,91 Zweite. Die deutsche Meisterin Hildebrand benötigte in ihrem Rennen 12,78 Sekunden. Mit 12,71 Sekunden steht die Sindelfingerin derzeit auf Rang drei der europäischen Bestenliste und ist damit eine Medaillenkandidatin.

Stabhochspringerinnen Hingst und Ryzih im EM-Finale

Zürich (dpa) - Die deutschen Stabhochspringerinnen Carolin Hingst von der TG Nieder-Ingelheim und die Ludwigshafenerin Lisa Ryzih haben sich für das Finale bei der Leichtathletik-EM in Zürich qualifiziert. Beide Athletinnen überquerten am Dienstag jeweils 4,45 Meter. Dagegen konnte sich die Leverkusenerin Katharina Bauer nicht für den Medaillenkampf am Donnerstag qualifizieren. Die Dritte der Team-EM kam nicht über 4,25 Meter hinaus. Aus Verletzungsgründen mussten Vizeweltmeisterin Martina Strutz und Silke Spiegelburg, die EM-Zweite von 2010, die Saison vorzeitig beenden.