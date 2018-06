Ramallah (AFP) Ägypten hat nach palästinensischen Angaben eine Geberkonferenz für den Wiederaufbau des Gazastreifens vorgeschlagen, die Anfang September in Scharm el-Scheich am Roten Meer stattfinden könnte. "Die Ägypter haben vor einigen Tagen angeboten, diese Konferenz am 1. September in Scharm el-Scheich zu organisieren", sagte ein palästinensischer Verantwortlicher am Sitz der Autonomiebehörde in Ramallah am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

