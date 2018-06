Kairo (AFP) Die Palästinenser haben "Fortschritte" bei den Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen vermeldet. Es habe Fortschritte gegeben, allerdings reichten diese noch nicht aus, um ein Abkommen zu unterzeichnen, sagte ein Delegationsmitglied am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Gespräche in Kairo würden am Mittwoch fortgesetzt.

