Ansbach (dpa) - Im Streit um die Zulässigkeit permanent filmender Auto-Kameras teilt das Verwaltungsgericht in Ansbach weitgehend die Bedenken von Datenschützern. Aus formellen Gründen könnte ein Verbot von Aufnahmen sogenannter Dashcams aber dennoch gekippt werden, deutete die Kammer in der mündlichen Verhandlung an. Der Richter machte deutlich: Autofahrer, die Videos speziell dafür drehten, sie später im Internet zu veröffentlichen oder der Polizei zur Verfügung zu stellen, verstießen gegen das Datenschutzgesetz.

