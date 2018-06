Kiew (AFP) Ungeachtet der Warnungen des Westens vor einem einseitigen Vorgehen hat Russland einen Konvoi mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine geschickt. 262 Lastwagen seien auf dem Weg in die umkämpften Regionen Donezk und Lugansk, teilte das russische Außenministerium am Dienstag mit. Während Kiew ankündigte, den Konvoi nicht in die Ukraine zu lassen, will Moskau die Hilfsgüter unter Aufsicht des Roten Kreuzes über die Grenze transportieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.