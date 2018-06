Genf (AFP) Nach heftigen Protesten hat Starregisseur Roman Polanski seine Teilnahme am Filmfestival von Locarno abgesagt. In einem am Dienstag von der Festivalleitung veröffentlichten Schreiben erklärte der 80-Jährige, er habe festgestellt, dass sein geplantes Erscheinen "bei gewissen Personen, deren Haltung ich respektiere, zu Spannungen und Kontroversen führt". Deshalb habe er sich schweren Herzens zu dem Schritt entschlossen. Polanski hätte am Donnerstag und Freitag in Locarno auftreten sollen.

