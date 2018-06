Freetown (AFP) Im Kampf gegen Ebola will nun auch Sierra Leone eine Lieferung mit experimentellen Wirkstoffen anfordern. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte am Dienstag, es sei ein Schreiben an die US-Herstellerfirma Mapp Bio mit der Bitte um das Mittel ZMapp verfasst worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstütze die Forderung der Regierung, die Arznei neben Liberia auch Sierra Leone zur Verfügung zu stellen, sagte der Sprecher Sidi Yahya Tunis. "Wir hoffen, dass wir in den kommenden Tagen von dem Hersteller hören."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.