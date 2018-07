Madrid (AFP) Mehr als 200 afrikanische Flüchtlinge sind am Dienstag in der Straße von Gibraltar aus zwei Dutzend Schlauchbooten gerettet worden. Insgesamt 232 Menschen seien an Land gebracht worden, darunter 31 Frauen und acht Minderjährige, teilte die spanische Küstenwache mit. Wegen der in mehreren afrikanischen Ländern grassierenden Ebola-Epidemie wurden einige von ihnen mit Handschuhen und Schutzmasken ausgestattet. An Land wurden sie von Helfern des Roten Kreuzes versorgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.