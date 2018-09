Lausanne (SID) - Prinzessin Haya von Jordanien wird über 2014 hinaus nicht länger Präsidentin des Reitsport-Weltverbandes FEI bleiben. Dies teilte die Ehefrau des Emirs von Dubai am Dienstag offiziell mit. "Ich habe alle darüber informiert, dass ich eine sehr schwierige Entscheidung getroffen habe und nicht mehr für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stehe", schrieb die 40-Jährige in der FEI-Mitteilung, "das war eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens."

Die schwierige Situation in der Arabischen Welt habe auch dazu beigetragen, sich von dem Amt zurückzuziehen. "Sie werden verstehen, dass diese Menschen auch mein Volk und meine Familie sind", sagte die Prinzessin. Auch weil sie ihre humanitären Verpflichtungen erfüllen und ihre Kinder mit Liebe begleiten wolle, könne sie nicht mehr genügend Zeit für die FEI-Führung aufbringen.

"Ich habe aber keine Zweifel, dass die FEI in eine stabile Zukunft geht. Ich werde bis zur letzten Minute meinen ganzen Fokus auf mein Amt richten und das Haus bestens aufgeräumt meinem Nachfolger übergeben", sagte Prinzessin Haya.

Um überhaupt noch einmal antreten zu können, hätten die FEI-Statuten für Prinzessin Haya geändert werden müssen. Vorgesehen sind lediglich maximal zwei Amtszeiten. Im August vergangenen Jahres hatten jedoch rund 100 FEI-Mitgliedsnationen (75 Prozent) bei der Generalversammlung des Weltverbandes in Lausanne eine Petition unterschrieben, in der Prinzessin Haya zum Bleiben aufgefordert worden war.

Die ehemalige Reiterin hatte in ihren acht Amtsjahren seit 2006 aber auch Phasen mit starkem Gegenwind zu überstehen. In der Öffentlichkeit wurde Kritik an ihrem Führungsstil laut. Auch die Verstrickungen ihres Ehemannes Scheich Mohammed al Maktoum in etliche Dopingfälle beim in der arabischen Welt beliebten Distanzreiten hatten für Misstöne gesorgt.

Doch dann drehte der Wind. Vor allem viele kleinere Verbände forderten den Verbleib Hayas. Offenbar hatte auch ihre Millionengabe für die neue FEI-Zentrale in Lausanne dabei ihre Wirkung nicht verfehlt. Der deutsche Verband FN gehörte nicht zu den Unterzeichnern der Petition und lag in der Vergangenheit immer mal wieder mit der Prinzessin über Kreuz.